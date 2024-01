Mondo della politica sotto choc: deputata beccata a rubare in un negozio VIDEO

Il furto di una borsetta dal valore compreso tra 274 e 1.600 dollari

NUOVA ZELANDA – Deputata beccata a rubare in un negozio. Una componente del Partito Verde neozelandese, Golriz Ghahraman, ha rassegnato le sue dimissioni in seguito a un incidente di furto in un negozio di lusso. La donna, 43 anni, è stata colta in flagrante dalle telecamere di sorveglianza mentre sottraeva una costosa borsa Issey Miyake dalla Scotties Boutique di Auckland il 23 dicembre.

Il filmato della deputata beccata a rubare

Il video ha mostrato Ghahraman mentre nascondeva con destrezza la borsetta, dal valore compreso tra 274 e 1.600 dollari, all’interno della sua borsa personale. Questo imbarazzante episodio ha scatenato una tempesta politica, portando la deputata a dimettersi dal suo incarico parlamentare.

Nella sua dichiarazione di dimissioni, la deputata ha ammesso che il suo comportamento era “inappropriato” e ha attribuito l’incidente allo “stress da lavoro” e a “traumi non riconosciuti precedentemente”. Intanto, la polizia neozelandese sta conducendo ulteriori indagini su altre segnalazioni di taccheggio. Una nello stesso negozio e un’altra in un negozio di Wellington è stata ricevuta. Questi sviluppi aggiungono ulteriori ombre sul futuro politico della Ghahraman, gettando una luce negativa sul Partito Verde nel suo complesso.



