Politica e cittadinanza attiva, a Catania si è conclusa “Vulcanica”

Promuove attività, progetti e senso civico

CATANIA – Si è chiusa la seconda edizione di “Vulcanica, dialoghi per la politica”, la due giorni di eventi gratuiti al Palazzo Scammacca Murgo. Organizzata da Simone Dei Pieri, con Cambia e Osservatorio Opinio, mira a promuovere attività e progetti di cittadinanza attiva.

Ed è proprio grazie ai temi della cittadinanza che la rassegna ha ottenuto il coinvolgimento del pubblico catanese, soprattutto sui temi dell’attivismo e dei social. Sull’astensionismo, sulle tecnologie del XXI secolo e sull’ Europa nello scacchiere internazionale.

Gli ospiti

Tra gli ospiti Riccardo Pirrone, presidente di ANSMM (Associazione nazionale Social Media Manager), Mauro Gemma, giornalista di Meridionews, i docenti dell’università di Catania Davide Bennato, Maurizio Caserta, Sara Gentile, Rossana Sampugnaro, Venera Tomaselli.

Con Stefano Fassina, economista e politico (associazione Patria e Costituzione) e Ali Khashan (già professore di Diritto Internazionale per l’università Al Quds).

I meccanismi della politica

”Crediamo che si possa parlare di politica in tanti modi e che conoscerne i meccanismi possa servire a comprenderla meglio, per essere cittadini pienamente consapevoli indipendentemente dalle opinioni politiche – dice Dei Pieri -, poi anche per fornire gli strumenti per analizzare meglio alcuni eventi che spesso ci coinvolgono in veste di spettatori, ma nulla di più.

Continueremo a lavorare affinché Vulcanica diventi un evento sempre più seguito e siamo già al lavoro per l’edizione 2025”.