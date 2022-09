Politiche, la sfida dei collegi nel Palermitano: i verdetti

Vincitori e vinti agli uninominali per Camera e Senato

2' DI LETTURA

PALERMO – Sta per concludersi la sfida delle elezioni politiche nei collegi uninominali. Sono pochi i testa a testa e nella maggior parte del collegi che riguardano la provincia di Palermo, ogni minuto che passa il dato si consolida.

Dato quasi definitivo nel collegio uninominale per l’elezione di un deputato che rappresenterà il territorio che vede inclusa la città di Palermo escluso il quartiere Resuttana-San Lorenzo. Con 412 sezioni scrutinate su 416 il candidato del M5s Davide Aiello è il primo con il 35,85 per cento delle preferenze pari a 63.549 voti. Dietro la candidata del centro destra Gabriella Giammanco con 50.014 voti equivalenti al 28,21 per cento. Segue il candidato del centrosinistra Erasmo Palazzotto che si attesta al 20,55 per cento. Lontano dal risultato il candidato nelle liste De Luca, x consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda che si ferma al 6,19 per cento.

Nel collegio uninominale per la Camera 2 “Resuttana-San Lorenzo” su 404 sezioni sono state scrutinate 342. Si tratta di un testa a testa tra la candidata del centrodestra a vicesindaco di Palermo Carolina Varchi (35,01 per cento – 55.406 voti) e il candidato dei 5 stelle Leonardo Salvatore Penna (33,59 – 53.158 voti). Staccati il candidato del centrosinistra Bobo Craxi al 15,79 per cento e Gianluca Maria Calì al 7,36 per cento, candidati nelle liste De Luca sindaco d’Italia.

Nel Collegio 3 per la Camera, denominato Bagheria ma che raccoglie tutti i comuni della parte est dell’interelan palermitano, con 332 sezioni scrutinate su 365 si avvicina all’elezione Francesco Saverio Romano, candidato del centrodestra, che fa registrare 47.828 preferenze pari al 28,71 per cento dei voti. Non ce la fa la candidata del M5s Daniela Morfino con il 26,94 per cento pari a 33.293 voti. Dietro la candidata del centrosinistra Maria Saeli con il 15,53 per cento e il candidato delle liste di Cateno De Luca Ismaele La Vardera che si ferma all’11,01 per cento.

Al Senato i collegi che raccolgono i voti della provincia di Palermo sono due. Il Collegio 1 che oltre alla città di Palermo include i comuni dell’interland più prossimi alla città e quelli della fascia costiera Ovest e il Collegio 2, denominato Marsala, che include la restante provincia di Palermo e la provincia di Trapani.

Al Collegio 1 in testa la candidata del M5s Dolores Bevilacqua (105249 voti pari al 34,1 per cento) quando sono state scrutinate 683 sezioni su 728. Segue il candidato del centrodestra Mario Barbuto al 31,02 per cento con 95.635 voti, davanti al candidato del centrosinistra Ninni Terminelli che si ferma al 18,98 per cento e al candidato delle liste deluchiane Antonella Panzeca al 6,82 per cento.

Al collegio 2, con 882 su 912 sezioni scrutinate, in testa il candidato del centrodestra Raoul Russo con il 39,14 per cento, 127.415 voti davanti al candidato M5s Giuseppe Chiazzese al 26,77 per cento con 87.135 preferenze. Staccati la candidata del centrosinistra Stefania Marascia al 16,32 per cento e Tommaso Gargano (lista De Luca) al 9,31 per cento.