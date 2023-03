Politico anti Lgbtq+ travestito da donna, un video lo smarschera

Non sono mancate le critiche per aver attaccato un'intera comunità

TEXAS (USA) – Nate Schatzline, politico statunitense anti Lgbtq+, autore di una proposta di legge contro gli spettacoli di drag-queen, è stato scoperto sui social vestito da donna. Un video risalente ai suoi anni da studente lo smaschera.

La proposta di legge di Schatzline, HB 1266, mira a vietare gli spettacoli drag. Il ddl inoltre impedisce ai minori di 18 anni di accedere nei locali che propongono questo tipo di performance.

Nel video, il politico anti Lgbtq+ indossa una maschera rossa e un abito nero con paillettes mentre balla e salta in un parco con alcuni amici.

Non sono mancate le critiche a Schatzline, famoso per avere attaccato la comunità Lgbtq+ (su cui ha costruito tutta la sua carriera). Il politico ha risposto sui social che l’abito era solo per uno scherzo e che non era sessualmente esplicito.

