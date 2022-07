Poliziotti in servizio salvano un cucciolo di ghiandaia FOTO

Due agenti in servizio con le Volanti hanno salvato l'uccellino, impedendo che venisse investito.

1' DI LETTURA

CATANIA – Lo hanno visto da lontano, mentre saltellava sull’asfalto di viale Marco Polo, pericolosamente nella corsia di sorpasso. Così si sono fermati e lo hanno preso con sé. È la storia di come è stato salvato da due agenti di polizia, a Catania, un cucciolo appartenente alla specie protetta delle ghiandaie.

Il piccolo animale è stato notato, mentre era in evidente difficoltà, da una pattuglia delle volanti della polizia di Stato in transito sulla circonvallazione del capoluogo etneo, domenica mattina, in direzione Monte Po. Gli agenti non appena hanno visto che il pulcino rischiava di essere investito dalle auto in transito, compresa la loro, si sono fermati e hanno attivato i lampeggianti.

Messo in sicurezza il traffico e, di conseguenza, preservata l’incolumità del piccolo uccello, lo hanno tratto in salvo. Le piume blu hanno reso immediatamente evidente che non si trattava di un pulcino qualunque. Bensì di una ghiandaia, specie protetta in Italia. Con le mani, i poliziotti gli hanno fatto un piccolo rifugio temporaneo. Gli hanno permesso di beccare qualche goccia d’acqua e, dopo avere avvertito la sala operativa della questura, hanno rintracciato un’associazione animalista che ha preso in cura il l’uccellino. Affinché possa ricevere tutte le cure di cui ha bisogno per crescere e tornare, fortunatamente, in libertà.