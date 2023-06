Poliziotto aggredito a Palermo, il Sap: “Serve un segnale forte”

"Questo ennesimo episodio di violenza è figlio della carenza di organico nell'intera provincia"

PALERMO – “La segreteria provinciale del Sap di Palermo, esprime piena solidarietà e vicinanza al poliziotto dell’ufficio prevenzione generale della questura di Palermo violentemente aggredito da oltre 30 persone durante un’attività di controllo avvenuta all’interno dello storico quartiere di Borgo Vecchio. Da troppo tempo – si legge nella nota del sindacato – ci stiamo ‘abituando’ ad episodi del genere, poiché le cronache quasi quotidianamente ci rappresentano analoghe situazioni che avvengono in tutto il territorio nazionale”.

“Il Sap da sempre in prima linea nella tutela delle donne e gli uomini della Polizia di Stato, ritiene che il tempo del buonismo e dell’impunibilità sia giunto alla fine, non è più possibile tollerare tali episodi”. Lo dicono i sindacalisti del Sap che sollecitano “un segnale forte da parte della questura di Palermo, che preveda un maggiore dispiego di personale in attività di controllo del territorio al fine di dare un segnale a tutti i cittadini onesti che lo Stato è presente e che la nostra bellissima città non è in mano a bande di delinquenti”.

“Le aggressioni alle forze dell’ordine, in particolare – prosegue la nota sindacale -, sono meritevoli di particolare attenzione da parte del governo nazionale, perché chi rappresenta lo Stato, e lo fa stando in prima linea, non può essere abbandonato al suo destino, ma va tutelato sotto ogni aspetto, anche aumentando l’entità sanzionatoria e garantendo la certezza della pena. Questo ennesimo episodio di violenza è figlio della carenza di organico nell’intera provincia di Palermo che da tempo denunciamo. Con gli attuali numeri, infatti, diventa impossibile garantire i servizi primari di controllo del territorio e di tutela dell’ordine pubblico, a discapito della sicurezza dei cittadini. Un augurio speciale va al collega ferito, nella speranza di una rapida guarigione”.