Pollina presenta il calendario degli eventi estivi: al via dal 16 giugno

La programmazione si snoda tra concerti, cabaret, teatro, festival gastronomici, eventi sportivi e iniziative culturali

POLLINA (PALERMO) – Pollina presenta il suo calendario di eventi estivi, un programma pensato per animare la stagione 2025 con appuntamenti che spaziano tra cultura, intrattenimento e gastronomia.

Dal 16 giugno al 5 settembre, la programmazione estiva si snoda tra concerti, cabaret, teatro, festival gastronomici, eventi sportivi e iniziative culturali, con nomi di rilievo nazionale e una forte valorizzazione delle realtà associative del territorio.

Tra i grandi nomi della musica italiana spiccano artisti come Marco Masini (16 agosto), Fabio Concato (23 agosto), Stefano Bollani (22 agosto), Danilo Sacco dei Nomadi (12 luglio) e la cantante NEJA (9 agosto).

Un’offerta musicale trasversale che va dalla canzone d’autore al jazz, dal pop italiano al revival anni ’90.

Cabaret, teatro e tradizioni locali: un’estate pensata per tutti Accanto alla musica, non mancheranno momenti di puro divertimento con spettacoli comici e cabaret.

Tra gli appuntamenti più attesi: Claudio Casisa il 9 agosto, Antonio Panzica e Marco Pomar il 28 luglio, e lo show teatrale “Intanto ti calmi” con Noa Flandina il 23 luglio. Grande spazio anche al teatro, con un’importante rassegna curata dall’associazione Teatri Storici di Sicilia che porterà in scena opere classiche come le “Troiane”, “Medea” e la “Mandragola”, tutte ospitate nel suggestivo Teatro Pietrarosa.

Da non perdere anche gli adattamenti letterari nella rassegna “Metti un libro a teatro”, che porterà sul palco attori come Paolo Briguglia, Enrico Lo Verso e Alessio Vassallo.

Per chi ama le tradizioni popolari, l’estate a Pollina offre appuntamenti irrinunciabili come la Sagra della Manna (31 agosto), giunta alla 38ª edizione, i festeggiamenti religiosi in onore dei patroni locali, e il Festival della Pizza (17-20 luglio) che celebra uno dei piatti simbolo del nostro Paese.

Non mancheranno attività dedicate a bambini e famiglie, come le giornate ricreative al Pollina Adventure Park (30 luglio e 5 settembre) e l’iniziativa Estate Ragazzi, attiva dal 16 giugno al 20 luglio. E per gli appassionati di sport e natura, il 31 agosto si svolgerà la prima tappa del Campionato Up Hill Coppa Sicilia, una competizione ciclistica immersa nel verde delle Madonie.

La cerimonia del Premio Città di Pollina, prevista per il 22 luglio nell’ambito del Festival del Cinema di Cefalù, sarà uno dei momenti più alti dell’estate, così come lo spettacolo “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” (31 luglio), a firma di Claudio Fava, un tributo alla memoria e all’impegno civile che arricchisce ulteriormente il calendario culturale. Che siate amanti della musica, del teatro, del buon cibo o semplicemente alla ricerca di un’estate diversa dal solito, Pollina vi aspetta con un programma ricco, inclusivo e straordinariamente coinvolgente.

Il calendario completo

