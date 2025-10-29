Ponte ‘bocciato’, Meloni: “Atto di invasione della giurisdizione”

Le parole della presidente del Consiglio

ROMA – “La mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento”. Lo afferma la premier, Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: “Intollerabile invadenza”

“Sul piano tecnico – continua la presidente del Consiglio – i ministeri interessati e la Presidenza del Consiglio hanno fornito puntuale risposta a tutti i rilievi formulati per l’adunanza di oggi; per avere un’idea della capziosità, una delle censure ha riguardato l’avvenuta trasmissione di atti voluminosi con link, come se i giudici contabili ignorassero l’esistenza dei computer”.

“La riforma costituzionale della giustizia e la riforma della Corte dei Conti, entrambe in discussione al Senato, prossime all’approvazione, rappresentano la risposta più adeguata a una intollerabile invadenza, che non fermerà l’azione di Governo – conclude – sostenuta dal Parlamento”.