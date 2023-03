Ponte sullo Stretto, ecco come potrebbe essere: il progetto VIDEO

Ecco come potrebbe essere l'opera, tornata sui tavoli della politica nazionale

1' DI LETTURA

PALERMO – Si apre un altro capitolo per l’opera che da sempre divide i siciliani e, di fatto, l’Italia: ancora una volta il ponte sullo Stretto di Messina torna sui tavoli della politica, con l’approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei ministri arrivata proprio ieri e accolta dai favorevoli alla realizzazione dell’infrastruttura come possibilità concreta di portare a termine il gravoso obiettivo senza ostacoli. Nel video in alto, il progetto del ponte sullo Stretto di Messina spiegato e interpretato in un rendering dal gruppo internazionale – ma con radici italiane – Webuild.

TUTTI I VIDEO DI LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE