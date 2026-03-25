Ponte sullo Stretto, Germanà: “Aderiremo alla manifestazione di sabato”

Sarà presente anche il vice premier Matteo Salvini

MESSINA – “Saremo a Messina sabato 28 marzo per dire Sì al Ponte. Partecipiamo convintamente anche noi, senza bandiere di partito così come hanno voluto gli organizzatori, perché crediamo che questa infrastruttura non debba avere colore politico. Il Ponte sarà l’orgoglio degli italiani, ma soprattutto renderà unite la Sicilia e la Calabria” lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“A Messina alla manifestazione ‘L’ora del Ponte’, con i manifestanti di oltre cinquanta associazioni, sindacati e categorie, che ringraziamo per l’iniziativa, ci sarà anche il nostro leader Matteo Salvini – ha aggiunto Germanà –. Dalle 16 saremo davanti al Municipio, in piazza Unione Europea per ribadire che il Ponte sullo Stretto va fatto e che sarà la più grande occasione di sviluppo per Messina”.