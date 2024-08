la commozione per Hannah Lynch: "Addio, ragazza bellissima"

Il dolore del web. Hannah è la figlia di tutti

Se l’inverno cade sopra un viso in anticipo, il dolore si amplifica. Lo sappiamo da quando frequentiamo sentimenti e canzoni. Tutte le morti sono dolorose e inique.

Ma le separazioni prima del tempo – in condizioni tragicamente atroci, come è accaduto per il naufragio di Porticello – provocano uno strazio più intenso. Le vite spente da giovani privano il mondo di una luce futura.

Ecco perché, con la momentanea deposizione delle teorie complottistiche, di tutto l’eccesso che i social offrono, l’autentico cordoglio, sul web, si concentra sulla povera Hannah Lynch, figlia di Mike l’ultimo corpo da recuperare nella pancia del veliero Bayesian che, infine, è stato recuperato. Era una ragazza piena di sogni e sensibilità, aveva diciotto anni.

Scrive Serena, professoressa di Palermo: “Oggi ho visto per la prima volta il volto bellissimo di Hannah. Uno sguardo fiero, occhi intelligenti e una vita davanti. Ci ho rivisto i miei alunni, le mie alunne. Le mie bambine che sembrano già donne… eppure basta poco a volte per farle piangere”.

“Sarebbe stato bello piangere per un brutto voto... con qualcuno accanto pronto a consolare quelle lacrime di ingenuità – scrive ancora Serena -. Invece piangiamo la figlia di tutti che ha tentato disperatamente di salvarsi con coraggio e forza”.

Tanti aggiungo, semplicemente e sentitamente: “Condoglianze”, come per un parente. Altri pubblicano le iconcine che rappresentano, sui social vicinanza e lutto.

Qualcuno coltivava una speranza meravigliosa e assurda: “Peccato, non si è salvata neanche lei che tristezza”. Non era più logico pensare che qualcuno si salvasse, ma le speranze, si sa, non conoscono confini.

Le mani coraggiose che hanno tratto a riva l’ultima dei dispersi del Bayesian – si capisce dalle immagini – sono state ancora di più delicate e attente. Mani di genitori, con l’equipaggiamento, che hanno sottratto Hannah al buio della profondità. In questo giorno d’estate e di nuvole sopra il mare di Palermo, Hannah Lynch è la figlia di tutti.