Individuato a Porticello il corpo di Hannah Lynch, il suo sogno era Oxford

In corso le operazioni di recupero

SANTA FLAVIA (PALERMO) – Il corpo di Hannah Lynch, 18 anni, è stato individuato dai sub all’opera nelle acque di Porticello. Il cadavere si trova all’interno del relitto del Bayesian. La ragazza, figlia 18enne del miliardario Mike, è rimasta intrappolata, come le altre sei vittime i cui corpo sono stati già recuperati, dentro una delle cabine. Sono in corso ora le operazioni per riportare in superficie la salma.

Hannah Lynch, studentessa modello

Una studentessa modello che dopo essersi diplomata in una delle scuole più esclusive del Regno Unito si accingeva a entrare a Oxford: così viene descritta, da chi la conosceva, Hannah Lynch, la figlia del magnate. Secondo quanto riportano diversi siti inglesi, tra cui il Times e The Independent, Hannah era iscritta alla Latymer Upper School di Hammersmith, una scuola privata di Londra, la cui retta costa circa 25 mila sterline l’anno.

L’amore per i libri e la poesia

Amava tanto i libri e la poesia. Lo scorso anno aveva vinto il William C Smith Award, proprio per la poesia. Era una vera e propria divoratrice di libri, particolarmente impegnata sui temi sociali come quello dei diritti delle donne. La sua media era molto alta e, in più occasioni, i genitori Mike Lynch e la madre Angela Bacares avevano anche fatto delle donazioni alla scuola frequentata in passato da ex allievi famosi come gli attori Hugh Grant e Alan Rickman.

Il futuro universitario

Dopo avere ultimato il 15 agosto scorso gli studi alla Latymar Upper Schhol, a settembre Hannah avrebbe dovuto iscriversi alla Oxford University. Alcuni amici della giovane parlando di lei, al Times, la descrivono come una “supernova, determinata, ostinata e divertente”. Una sua ex compagna di scuola ha raccontato al The Indipendent di essere “incredibilmente sotto schock”.