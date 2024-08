Porticello, recuperato il quinto corpo: manca Hannah, la figlia di Lynch

E' il corpo del miliardario

PALERMO- Sono riprese questa mattina, poco dopo le 6.30, le ricerche dei dispersi del Bayesian, il veliero affondato a circa 50 metri di profondità alle prime luci di lunedì 19 agosto a Porticello in provincia di Palermo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato anche il quinto disperso, che era già stato individuato ieri sera nello scafo del veliero affondato. Si tratta di Mike Lynch. Il corpo è stato portato pochi istanti fa avvolto in un telo di plastica sul molo e successivamente trasportato in ambulanza. A questo punto manca solo il corpo della ragazza, Hannah, la figlia di Lynch.

I dispersi erano sette, ma lunedì i soccorritori avevano già recuperato il corpo dello chef Recaldo Thomas e nella giornata di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco (in tutto 27, tra loro anche chi ha partecipato al recupero della Concordia) hanno recuperato le salme di Chris Morvillo, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e le rispettive mogli, Anne Elizabeth Bloomer e Nada Morvillo, che sono state trasportate all’ospedale Policlinico di Palermo dove saranno sottoposte ad autopsia.

Ricerche non semplici

Le ricerche per il recupero dell’ultimo corpo vanno avanti, ma non sono per niente semplici perché i sommozzatori possono rimanere in acqua non più di 12 minuti che, tra discesa e risalita, si riducono a otto all’interno dello scafo dove è molto difficile muoversi.

In loro soccorso c’è anche un robot utilizzato per perlustrare il fondale attorno allo scafo. Si tratta di un veicolo subacqueo a controllo remoto capace di operare sul fondale marino fino a una profondità di 300 metri con un’autonomia tra le 6 e le 7 ore. L’utilizzo del robot permette di registrare video e scattare immagini dettagliate che verranno esaminate dagli inquirenti.

Congiuntamente va avanti l’inchiesta condotta dai pm della Procura di Termini Imerese che hanno interrogato il comandante del Bayesian il 51enne James Catfield. La stessa Procura ha contattato Italian Sea Group, la società proprietaria di Perini Navi, il gruppo che nel 2008 varò il veliero oceanico Bayesian, con lo scopo di recuperare informazioni sul veliero.