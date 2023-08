Porto di Napoli, lascia le figlie agli imbarchi: ritrovato ubriaco dopo un’ora

Le piccole, di 10 e 15 anni, sono state affidate ad un conoscente. Il padre denunciato per abbandono

1' DI LETTURA

Un padre e le sue figlie, di 10 e 15 anni, erano partiti da Venezia per andare in vacanza a Napoli, le isole e le isole ischitane. Mentre si trovavano al molo Beverello il padre ha lasciato incustodite le figlie per fare un salto al bancone del bar per bere una bibita fresca, ma alle figlie aveva detto che sarebbe andato a comprare una maschera da sub.

Il padre, però, non tornava e le figlie hanno provato a contattarlo telefonicamente e dall’altro capo del telefono il genitore rispondeva che sarebbe tornato subito. Dopo altri 10 minuti di attesa, altra telefonata e stessa risposta.

Le piccole hanno continuato a chiamare il padre che anche dopo 30 minuti di attesa dava la stessa risposta. Le bambine, intanto, non si muovevano da dove il padre le aveva lasciate. Chi si trovava nelle vicinanze ha notato la preoccupazione delle due bambine e hanno contattato i carabinieri, nel frattempo era passata un’ora ed il traghetto era salpato.

I militari, arrivati sul posto, parlano con le bambine e chiedono loro una descrizione del padre. La più grande è molto precisa e in pochi minuti i carabinieri rintracciano l’uomo. Ciondola tra le banchine del porto, a centinaia di metri dalle figlie, evidentemente ubriaco. Rintracciano poi la madre e, su sua indicazione, affidano le ragazzine ad un conoscente di Napoli. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minori.