Poste, Cisal: “Richiamati in servizio i lavoratori a tempo determinato”

Curia (Failp Cisal): "Una vittoria"

PALERMO – “Poste Italiane ha deciso di richiamare in servizio i 450 lavoratori a tempo determinato i cui contratti erano scaduti lo scorso agosto. Una battaglia che abbiamo vinto e che garantirà un servizio efficiente”. Lo dice il segretario regionale della Failp Cisal Sicilia, Giovanni Curia.

“Il mancato rinnovo dei contratti – spiega – ha causato gravi disservizi e aumentato i carichi di lavoro dei portalettere rimasti in servizio. Siamo intervenuti più volte, coinvolgendo le istituzioni e oggi possiamo dire che il risultato è stato raggiunto. Chi ha maturato un’esperienza da 2 a 9 mesi sarà richiamato a ottobre con possibilità di proroga fino a un anno; per i contratti di due mesi si darà priorità a chi è subito disponibile con scelta della sede a novembre e per i contratti di un mese si partirà a dicembre”.