Poste, dal 23 al 27 gennaio le primarie Slp-Cisl di Palermo per le Rsu

Affatigato: "Decisiva la scelta di chi ti rappresenta nei luoghi di lavoro"

PALERMO – La Segreteria Territoriale del Sindacato Lavoratori Poste della CISL di Palermo informa che dal 23 al 27 gennaio si svolgeranno le elezione primarie per la scelta dei candidati e del programma elettorale in vista del rinnovo delle RSU/ RLS.

“Oggi più che mai scegliere chi ti rappresenta sul luogo di lavoro è importante e decisivo, per questo è fondamentale partecipare alle Primarie dichiara Maurizio Affatigato Coordinatore Nazionale SLP CISL, dare la possibilità a tutti i lavoratori e lavoratrici, iscritti e simpatizzanti di scegliere chi candidare nelle nostre liste indicando quali sono i temi da inserire nel programma elettorale, diventa un forte modo democratico per coinvolge e fare partecipare attivamente i lavoratori che rappresentano la nostra forza.”

Tutti i lavoratori e le lavoratrici iscritti ed i simpatizzanti potranno recarsi dal 23 al 27 gennaio ogni pomeriggio con orario dalle ore 16,30 alle ore 19,30 presso la sede territoriale del sindacato, in via Mariano Stabile 136 /c Palermo.

Inoltre il giorno 25 gennaio, nei pressi dell’ufficio di Palermo Ausonia sotto la Sede Regionale di Poste in via A. De Gasperi n. 103, la SLP allestirà un punto di raccolta dei voti per tutti i lavoratori.

Invece negli Uffici delle Filiali in via Roma, negli uffici DTO di via Rocco Pirri, al Centro di Smistamento in via Ugo la Malfa, nei Centri di Recapito e negli uffici Postali della Provincia i nostri dirigenti si organizzeranno con i seggi fissi e mobili.

“ Il nostro Sindacato attraverso la sua forte rappresentatività dice il Segretario Territoriale SLP CISL Palermo Trapani sta mettendo in campo tutte le sue forze affinché da queste Primarie si possano individuare Dirigenti Sindacali forti e capaci al fine di rappresentare nel migliore dei modi tutti i lavoratori.