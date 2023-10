Preallerta rischio incendi e ondate di calore in Sicilia: ecco dove

Cinque le province coinvolte

La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di pericolosità media, con livello di “preallerta”, per il rischio incendi per la giornata di domani, lunedì 23 ottobre, sulla Sicilia centro-occidentale. Sono cinque le province coinvolte: Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani. L’avviso indica, invece, pericolosità bassa per il resto delle province dell’isola.

Intanto il Dipartimento della Protezione civile regionale ha invitato i sindaci ad attivare le procedure previste nel piano comunale di emergenza. Nei giorni scorsi sono stati numerosi i roghi che hanno devastato diversi ettari di macchia mediterranea in tutta l’isola, soprattutto nel Palermitano e nel Messinese.