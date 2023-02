Precari Covid, Intravaia chiede la convocazione dell’Ars

Il parlamentare FdI chiede l'impegno dell'Aula

PALERMO – Il deputato regionale di FdI Marco Intravaia chiede che l’Ars si occupi della vicenda dei precari Covid la cui proroga è in scadenza. “A poche ore dalla scadenza dei contratti Covid per i lavoratori precari della sanità, il prossimo 28 febbraio, torno ad appellarmi al governo regionale e all’assessore Giovanna Volo, affinché sia fatto uno sforzo ulteriore, per trovare una soluzione e ridare serenità a questi lavori che comprensibilmente stanno vivendo ore di ansia per il loro futuro – dice Intravaia -. Sono certo che il presidente Renato Schifani e l’assessore Volo sono pronti a recepire l’appello. Mi rivolgo, pertanto, anche al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno per una convocazione urgente dell’Aula, già nella giornata di lunedì 27 febbraio”.

Intravaia: “Serve l’impegno dell’Ars”

