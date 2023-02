Precari covid, Nursind: “Fatte promesse oltre le possibilità” 

Domani scadono i contratti

1' DI LETTURA

PALERMO – “L’assessore è stato chiaro, sono state assunte più persone di quanto si poteva, e oggi non ci sono risorse. La politica ha fatto promesse oltre le proprie possibilità. Sotto questo aspetto emerge chiaramente la spaccatura tra la praticità e concretezza dell’assessore e l’atteggiamento della politica che appare irreale. Domani scadono i contratti e dunque il problema sta nel provare a porre rimedio a questa situazione e trovare le giuste garanzie per la tutela della salute dei cittadini. Abbiamo chiesto una ricognizione numerica del personale affinché si possano verificare le condizioni per la procedura di stabilizzazione di questo personale, previa proroga di un anno con 36 ore”. È quanto chiesto dal Nursind oggi all’incontro con l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, sulla vertenza dei precari Covid.

Presenti il segretario regionale Salvo Calamia e il vicesegretario Alfredo Guerriero. “L’assessore ha preso atto di questa proposta – dicono – verificherà con i suoi uffici e invierà una disposizione alle aziende affinché portino a conoscenza l’assessorato dei numeri e del personale in dotazione. È un passaggio propedeutico al rinnovo e alla stabilizzazione, certamente un primo passo, anche se riteniamo tardivo, per poter avere una maggiore cognizione del personale precario in servizio, e lavorare affinché possa continuare a dare il proprio apporto professionale dopo la stabilizzazione”.