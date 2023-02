Precari Covid: ecco per chi scatta la proroga in Sicilia

L'Asp di Caltanissetta ha inviato le pec agli amministrativi: "Domani proroga dei contratti"

Arrivano dalla Regione istruzioni operative per le aziende sanitarie e ospedaliere in merito al personale reclutato durante l’emergenza Covid. In particolare, vengono confermate, per il personale sanitario e socio-sanitario, le indicazioni relative alla prosecuzione dei contratti, già fornite alla fine del dicembre scorso.

La nota

La nota, a firma dell’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, e del dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Requirez, prende spunto dalla conversione in legge del decreto-legge 198/2022, meglio noto come Milleproroghe, in vigore da oggi.

Cosa prevede il Milleproroghe

Nel dettaglio, il Milleproroghe prevede l’estensione fino al 31 dicembre 2024 del periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili (18 mesi) alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante la pandemia, nonché l’ampliamento della platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprendendo, oltre al personale sanitario e socio-sanitario, quello del ruolo amministrativo. Ovviamente in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto delle disponibilità finanziarie di ogni azienda.

L’invito alle aziende sanitarie

Da qui l’invito alle aziende sanitarie a “procedere a una celere ricognizione finalizzata a individuare i profili esistenti nelle rispettive dotazioni organiche, ancora non ricoperti, e a verificare quanto personale – reclutato durante l’emergenza Covid – sia in possesso dei requisiti di legge, nell’ottica di una prossima procedura di stabilizzazione, garantendo il loro mantenimento in servizio, sempre in coerenza con il rispettivo fabbisogno di personale e nel limite massimo orario già fissato di diciotto ore”. Per quanto riguarda il personale sanitario, l’invito dell’assessore Volo è di “procedere alla proroga sino al 31 marzo provvedendo alla eventuale rimodulazione oraria in diminuzione (sei ore) nelle more della definizione di un eventuale accordo integrativo” con i sindacati “del personale convenzionato”.

Personale Uca

Indicazioni diverse, invece, per l’utilizzo del personale Uca (Unità di continuità assistenziale), già prorogato fino al 28 febbraio, il cui rapporto di lavoro viene esteso di un altro mese, fino al 31 marzo prossimo, così da garantire l’offerta assistenziale territoriale.

Esclusi mille tecnici

Nella circolare inviata alle Asp e agli ospedali dall’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, non si fa riferimento ai precari Covid con la qualifica di personale tecnico informatico/ingegnere, oltre mille unità. E in una pec trasmessa dall’Asp di Caltanissetta, l’Azienda sottolinea che “non è possibile procedere a ulteriore proroga del contratto stipulato, salvo diverse disposizioni normative” aggiungendo però, sempre riferendosi al personale tecnico informatico/ingegnere: “Tenuto conto che questa azienda desidera ancora avvalersi della sua collaborazione per garantire la continuità dei servizi potrà presentare istanza di partecipazione, qualora in possesso dei requisiti richiesti, agli avvisi approvati con atti deliberativi il 27 febbraio 2023”.

Asp Caltanissetta proroga tutti amministrativi



Dopo avere ricevuto la circolare dell’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, l’Asp di Caltanissetta ha inviato le pec agli amministrativi, 19 in totale, comunicando di presentarsi domani per la proroga dei contratti, scaduti oggi. Nella pec non si fa riferimento alla durata del rinnovo contrattuale.

Cisl Fp Sicilia: “Si apre uno spiraglio per il personale amministrativo”

“Accogliamo positivamente la soluzione elaborata dall’assessorato alla Salute per consentire che i lavoratori Covid con contratti di lavoro flessibili, anche amministrativi, non vadano a casa. Non è la soluzione migliore ma ci rendiamo conto che è la migliore di quelle possibili”. A dichiararlo sono Paolo Montera e Marco Corrao, rispettivamente segretario generale e segretario regionale con delega alla Sanità della Cisl Fp Sicilia commentando la circolare inviata dall’assessore Giovanna Volo alle aziende sanitarie.

“Si apre adesso uno spiraglio anche per questi lavoratori che entreranno tra quelli stabilizzabili all’interno del protocollo che sarà discusso dall’assessorato con le sigle sindacali e darà alle aziende sanitarie ed ospedaliere le priorità da rispettare per le procedure di stabilizzazione, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato e, ovviamente, nel rispetto della Costituzione e dell’attuale quadro normativo”.