Precari Villa Sofia Cervello, non rinnovati 10 psicologi

Incarichi rinnovati per 8 psicoterapeuti

“Gli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, ad un solo giorno dalla scadenza degli incarichi dei 18 tra psicologi e psicoterapeuti reclutati con procedura click day per emergenza Covid, pubblicano delibera con cui prorogano soltanto i contratti conferiti a 8 psicoterapeuti mentre decidono di lasciare scadere quelli dei 10 psicologi”. A dichiararlo sono i precari che denunciano la decisione come “clamorosa” e “discriminatoria rispetto ad altre categorie confermate, quale quella degli amministrativi, il cui fabbisogno è evidentemente sovrastimato e per la cui proroga è stata addirittura necessaria una determinazione del Governo Centrale, diversamente da quanto occorso per le figure sanitarie”.

“Nel merito – si legge in una nota -, la determinazione è chiaramente e gravemente discriminatoria, in quanto 9 degli esclusi sono per norma di legge psicoterapeuti, essendo già in possesso del titolo o specializzandi dal terzo anno a seguire. Infatti, come previsto dal Decreto Calabria e succ., tali professionisti possono essere inseriti con incaricati dal terzo anno di specializzazione nella dirigenza sanitaria ed essere successivamente assunti a tempo determinato una volta conseguito il titolo”.

“Oltre all’evidente violazione della norma – proseguono i precari -, che consentirebbe la proroga di 17 incarichi come psicoterapeuti e di uno eventualmente come psicologo collaboratore, si osserva l’arbitrarietà della decisione dell’Azienda, che trascura che alcuni psicologi sono anche inseriti nell’elenco degli psicoterapeuti, ma -soprattutto-ad emergenza cessata proroga incarichi conferiti sulla base della cronologia della domanda e non procede né ad una selezione per titoli e/o colloquio, né tiene conto dell’espressa richiesta di alcuni Direttori di proroga anche degli psicologi in servizio presso le proprie Unità operative, come nel caso di UTIR e Neurologia”

“Sotto il versante legale – continua la nota -, si annunciano ricorsi relativamente al beneficio derivante dalla proroga di contratti da adesso a tempo determinato, con scontato effetto sulla possibilità di stabilizzazione del personale prorogato, a discapito di quello non confermato e con contratto finora co.co.co. e libero professionale, ad oggi escluso per mancanza di requisito del tempo determinato dalle procedure di stabilizzazione ex L 234. Tra gli psicologi esclusi, inoltre, risulta essere incluso chi ad oggi possiede già il titolo per la stabilizzazione ai sensi della L 75/2017 ai sensi dei commi 1 e 2, dunque prorogabile a titolo preferenziale secondo il comma 8 della L 75/2017, avendo operato per oltre 3 anni con contratti a tempo determinato e flessibile presso Aziende Sanitarie. Tale grave discriminazione apre certamente una faglia riguardo alle determinazioni deliberate e rischia di essere oggetto di valutazione di natura erariale”.