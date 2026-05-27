 Violenza a Palermo: il prefetto garantisce il massimo impegno
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Il prefetto di Palermo: “Massimo sforzo per fermare la violenza”

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Le parole di Massimo Mariani
1 min di lettura

PALERMO – Controllo del territorio e attività investigativa. “L’impegno è totale su entrambi i fronti”, garantisce il prefetto Massimo Mariani.

L’escalation di intimidazioni preoccupa, ma Mariani rassicura i cittadini. “Servono entrambe le componenti. Da una parte le attività di pertinenza del mio ufficio e che riguardano le varie forme di controllo del territorio – spiega -. Il presidio con le pattuglie delle forze dell’ordine nelle aree interessate e il potenziamento della videosorveglianza. Ogni sforzo è stato fatto proseguirà per raggiungere l’obiettivo della sicurezza portando in strada il maggior numero possibile di forze dell’ordine”.

Dall’altra parte, aggiunge Mariani, “c’è il lavoro investigativo, sotto il prezioso coordinamento della Procura della Repubblica che sono certo poterà alla individuazione dei responsabili”. L’ultimo episodio da ricostruire riguarda l’incendio che ha distrutto dieci macchine nella sede di Sicily By Car a Villagrazia di Carini e ne ha danneggiate altrettante.

I carabinieri hanno estrapolato le immagini in cui si vede l’arrivo di almeno tre uomini, di cui uno scavalca la recinsione, cosparge le auto con il liquido infiammabile che gli passano i complici e appicca il fuoco.

Le divise in campo bastano? I numeri non sembra siano sufficienti pur essendo impensabile l’ipotesi di controllare ogni angolo di strada. “Sono già state assegnate e predisposte nuove risorse”, conclude Mariani facendo riferimento ai cento poliziotti assegnati a Palermo lo scorso marzo e all’arrivo di sessanta nuove telecamere annunciato oggi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

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