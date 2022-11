Prefettura, prorogato l’accesso ispettivo a Castiglione

Una proroga di ulteriori tre mesi.

CASTIGLIONE DI SICILIA. La Commissione prefettizia si era insediata lo scorso 1 agosto “per verificare l’eventuale sussistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso”.



Ebbene, “la complessità e l’estensione degli accertamenti in corso per perfezionare le iniziative e le indagini in corso, ha richiesto la proroga della delega dei poteri accesso”, così scrive al Prefetto Maria Carmela Librizzi il coordinatore della Commissione d’indagine.

La proroga è stata accordata e la Commissione avrà ancora 3 mesi di tempo.