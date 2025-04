Premio Lympha-Raffaella Mandarano per l’impresa femminile

L’iniziativa si rivolge a giovani donne tra i 18 e i 35 anni

CATANIA – Istituito nel 2024 in memoria di Raffaella Mandarano, imprenditrice catanese scomparsa prematuramente l’8 gennaio di quell’anno, il premio intende celebrare il suo impegno per lo sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica e la promozione dell’imprenditoria femminile.

Fondatrice di aziende d’avanguardia nel settore dell’idrogeno verde e dell’idroinformatica, Mandarano ha rappresentato un esempio di leadership etica e visione ambientale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione che porta il suo nome, si rivolge a giovani donne tra i 18 e i 35 anni che intendano proporre progetti imprenditoriali innovativi legati a temi chiave: cambiamenti climatici, energie rinnovabili, intelligenza artificiale, digitale, risorse idriche, prevenzione medica, ricerca scientifica e impatto sociale.

Durante la conferenza del 16 aprile saranno illustrati i dettagli del bando e i nomi dei componenti della giuria.

Il premio è patrocinato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania (DICAR), dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e dall’Istituto Clinico Humanitas.

Partner dell’edizione 2025 sono: PROTEO Technologies, fondata da Raffaella Mandarano, il consorzio Etna Hitech, l’Harmonic Innovation Hub di Catanzaro (Entopan), la società Farmitalia, GreenWave di Modena e la startup Originy.

Alla presentazione interverranno Giuseppe Patti, marito di Raffaella Mandarano e managing director di PROTEO, e Cristina Mandarano, sorella dell’imprenditrice, entrambi promotori dell’iniziativa; con loro Emanuele Spampinato, presidente del consorzio Etna Hitech.

“Raffaella possedeva una rara capacità di innovare con uno sguardo profondo e umano. Sapeva mettere insieme visione tecnologica, impegno sociale, attenzione per l’ambiente e per il ruolo delle donne, senza mai perdere di vista l’etica e la bellezza delle cose ben fatte”, racconta Giuseppe Patti.

“Il nome del premio, Lympha, richiama la divinità romana delle acque: simbolo di vita, di rigenerazione, di equilibrio naturale. Un simbolo perfetto per ricordare Raffaella e portare avanti i valori in cui ha creduto e per cui ha lavorato con passione. Ci aspettiamo tante proposte da giovani imprenditrici che vogliano raccogliere il suo testimone”.