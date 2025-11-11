Premio Mario e Giuseppe Francese: un bando riservato alle scuole

Tutte le novità

PALERMO – L’Ordine dei giornalisti di Sicilia, in collaborazione con il Giornale di Sicilia, il Comune di Palermo, l’associazione Uomini del Colorado e con il patrocinio del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, organizza la XXVII edizione del premio giornalistico Mario e Giuseppe Francese, nato nel 1993 per onorare la memoria del cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia il 26 gennaio del 1979 e del figlio scomparso nel 2002.

Questa edizione presenta una novità: il premio Francese si sdoppia: il 6 febbraio 2026 si svolgerà la manifestazione riservata ai giornalisti, mentre per gli studenti delle scuole superiori ci sarà, per la prima volta, una manifestazione riservata a loro che si terrà entro la prima metà del prossimo maggio.

Premio Mario e Giuseppe Francese

Lo “Spazio scuola” nell’ambito del premio Francese si propone di fare conoscere alle nuove generazioni la figura e il valore del coraggioso cronista. Mario Francese, infatti, merita un posto di rilievo nella storia del giornalismo d’inchiesta: autore di numerosi scoop, prima di tutti raccontò l’ascesa e gli affari della mafia di Totò Riina, pagando con la vita il suo impegno e le sue intuizioni professionali.

L’Ordine dei giornalisti da anni ha aperto le porte alla scuola, proprio per dare voce alle nuove generazioni nel segno dell’esempio e della “lezione” professionale di Mario Francese. L’obiettivo: stimolare la curiosità dei ragazzi e la voglia di raccontare la realtà che li circonda attraverso varie forme espressive e format quali audio, video, scrittura, fotografie. A coordinare lo Spazio scuola sono le associazioni Uomini del Colorado, presieduta da Silvia Francese, e Libera di Palermo Gli istituti partecipanti potranno chiedere, per un confronto, incontri con giornalisti professionisti scelti dall’Ordine.

Un bando riservato alle scuole

“Territori feriti tra paure e voglia di riscatto”: è questo il titolo scelto per l’edizione 2026 del premio Francese dedicato alle scuole. Il concorso è aperto alle scuole secondarie di secondo grado. Ogni istituto può partecipare con più gruppi. Potranno partecipare anche scuole unite in rete, studenti appartenenti a classi diverse, o scuole diverse. È permesso avvalersi di competenze e professionalità esterne alla scuola, quale supporto per la realizzazione del progetto.

Le scuole che vorranno partecipare al concorso devono mandare la loro adesione entro e non oltre il 15 gennaio 2026. Basterà inviare via mail una lettera firmata dal Dirigente scolastico a info@odgsicilia.it. Con l’iscrizione al concorso, si dichiara automaticamente l’approvazione del presente regolamento. I lavori degli studenti partecipanti allo Spazio scuola potranno essere sviluppati sotto forma di articoli, video-racconti, reportage fotografici, mini documentari e cortometraggi.