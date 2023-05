Premio Troisi, in arrivo l’edizione numero 12 della kermesse

Tutto pronto a Salina

1' DI LETTURA

SALINA (MESSINA) – È quasi tutto pronto a Salina per la XII edizione del premio Troisi che ogni anno vede il meglio del cinema e della televisione italiana ricordare il comico napoletano di cui ricorrono i 70 anni dalla nascita. Gli attori Enzo Iacchetti, Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Lucrezia Lante della Rovere e Lucia Ocone sono i primi nome del parterre di artisti che riceveranno il riconoscimento in sua memoria: da venerdì 16 a domenica 18 giugno appuntamento con Marefestival a Salina, l’isola siciliana in cui fu girato ‘Il Postino’, ultima opera troisiana.

Madrina Maria Grazia Cucinotta

La manifestazione, che da sempre ha come madrina Maria Grazia Cucinotta, interprete della celebre pellicola candidata a 4 Premi Oscar, è stata ideata nel 2012. L’idea è dei giornalisti Massimiliano Cavaleri, anche direttore artistico, e Patrizia Casale e si svolge nel Comune di Malfa, guidato dal sindaco Clara Rametta.

Il programma

Proiezioni cinematografiche inedite, documentari, interviste a tu per tu con gli ospiti, talk show culturali su temi d’attualità, presentazioni di libri, momenti di spettacolo nei tre giorni del Premio Troisi. L’evento è patrocinato dall’Ars e ha ingresso gratuito: la conduzione dei vari momenti è affidata al direttore artistico Massimiliano Cavaleri insieme con la giornalista Nadia La Malfa e l’attore e giornalista palermitano Giovi Pontillo, coautore dell’evento.