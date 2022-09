Presentato al Ct Palermo il Trofeo Antonino Mercadante

Tra i presenti Giorgio Lo Cascio, Raoul Russo, Sabrina Figuccia, Giorgio Giordano e Paolo Mercadante

3' DI LETTURA

PALERMO – Da lunedì 5 settembre prenderà il via l’ottava edizione del Torneo Internazionale ITF juniores maschile e femminile (grado 3), da quest’anno intitolato all’ingegnere Antonino Mercadante.

L’evento è stato presentato questa mattina nei locali del Ct Palermo di viale del Fante. A fare gli onori di casa il presidente Giorgio Lo Cascio. Erano presenti anche Raoul Russo, in rappresentanza dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo, Sabrina Figuccia, Assessore Comunale Sport e Politiche Giovanili, Giorgio Giordano, presidente Fit Sicilia e Paolo Mercadante.

LE DICHIARAZIONI

“Presentiamo con grande piacere questo torneo dedicato ad una figura storica del nostro circolo come quella di Antonino Mercadante – spiega Giorgio Lo Cascio -. Sarà uno spettacolo garantito e sono certo che tutti gli atleti provenienti dalle varie nazioni saranno accolti con il nostro proverbiale calore e affetto. Ringrazio Regione e Comune oltre a tutti i nostri sponsor privati”.

Subito dopo ha preso la parola il neo assessore comunale Sabrina Figuccia: “I valori dello sport oggi più che mai – sottolinea – devono essere strumento di inclusione sociale e di valorizzazione del nostro territorio. Molto importante è la partecipazione degli atleti stranieri che potranno ammirare la bellezza della città di Palermo. Sport e Turismo devono andare di pari passo”.

“Porto il saluto dell’Assessore regionale Manlio Messina – spiega Raoul Russo – l’Assessorato non poteva che patrocinare questa manifestazione a carattere internazionale e che promuove la Sicilia, terra a vocazione tennistica, nel mondo. Stiamo lavorando molto per portare tanti eventi in Sicilia, perché la nostra regione non è solo mare e sole, ma anche sport”.

Infine Giorgio Giordano presidente comitato regionale: “In questi giorni il Ct Palermo sta ospitando i Campionati Italiani under 15 maschili e dalla prossima settimana ci sarà questo bellissimo torneo che sarà una importante vetrina per i giovani atleti siciliani che sono certo si metteranno in mostra e faranno vedere il loro valore”.

IL TORNEO

Nei sette anni di storia della manifestazione dedicata agli under 18, sui campi del Ct Palermo sono transitati giocatori e giocatrici del calibro di Jannik Sinner, Luca Nardi, Flavio Cobolli, il francese Hugo Gaston, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante, Matteo Arnaldi, Elisabetta Cocciaretto e Lisa Pigato, solo per citarne alcuni, senza dimenticare i siciliani Luca Potenza e Gabriele Piraino (vincitore nel 2020) entrambi top 600 Atp.

Lunedì 5 e martedì 6 settembre le gare del tabellone cadetto, mentre mercoledì 7 settembre avranno inizio i due tabelloni principali che si concluderanno domenica 11 settembre con le finali in programma sul campo centrale.

Campioni in carica lo svizzero Frederic Vogeli e la fanese Federica Urgesi. Nell’edizione 2022 tante le nazioni rappresentate: Svizzera, Romania, Francia, Grecia, Nicaragua, Belgio, Cina, Turchia, Danimarca, Kazakistan, Sudafrica e Repubblica Ceca.

Tra i siciliani ai nastri di partenza del tabellone principale figurano i siracusani Sebastiano Cocola e Matteo Covato nel maschile, le palermitane Gaia Greco, Chiara Davì e la ragusana Giada Di Paola.

Prime teste di serie on base all’entry list, il romano Gabriele Vulpitta e l’italo – tedesca Lavinia Morreale.

Direttore del torneo il maestro Alessandro Chimirri, supervisor ITF Riccardo De Biase.