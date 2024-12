Presepe vivente di Agira rinviato al 26 dicembre per maltempo

Il comunicato degli organizzatori

AGIRA – A causa delle avverse condizioni meteo di oggi, martedì 24 dicembre, l’atteso Presepe Vivente di Agira è stato posticipato.

La manifestazione si svolgerà giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 19.00 con la rappresentazione degli antichi mestieri. Seguirà alle ore 21.00 l’Annunciazione, Erode incontra i Magi, il Censimento e la Natività.

L’organizzazione si scusa per il disagio, ma la decisione è stata presa per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti, sia per chi fa parte dell’evento sia per i visitatori.

“Vi aspettiamo numerosi giovedì 26 dicembre per vivere insieme la magia del Presepe Vivente, in un’atmosfera unica che unisce tradizione, spiritualità e cultura – si legge in un comunicato degli organizzatori -. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare i nostri canali ufficiali”.