Presidi pediatrici nelle scuole, la proposta in Seconda circoscrizione

Approvata la mozione di Viscuso e Marchese

PALERMO – Dotare le scuole elementari del territorio di un presidio pediatrico, con medici e infermieri, per valutare caso per caso come intervenire ed eventualmente che farmaci somministrare. A chiederlo è una mozione approvata dal consiglio della Seconda circoscrizione di Palermo, presentata dal vicepresidente Giacomo Viscuso e dal consigliere Eugenio Marchese.

La mozione, presentata lo scorso ottobre, è rivolta ad assessori e dirigenti, comunali e regionali, perché ne valutino la fattibilità. “Spero fortemente che questa proposta venga presa in considerazione e possa essere da stimolo all’amministrazione per poter iniziare un percorso di tutela dei bambini più sensibili o con disabilità”, dice Viscuso.