Prestiti agevolati per i pannelli fotovoltaici, la misura della Finanziaria

PALERMO – Contrastare la povertà energetica concedendo dei finanziamenti a tasso agevolato, a breve e medio termine, per impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo. La misura è contenuta nella legge di stabilità della Regione Siciliana approvata dall’Ars.

Plafond da 12 milioni di euro

La norma stanzia 12 milioni di euro per il solo 2026. Le risorse, provenienti dal Fondo Sicilia istituito presso l’Irfis, saranno destinate alle famiglie con reddito basso.

Le regole saranno scritte dal dipartimento Energia

I dettagli saranno disciplinati da un decreto del dirigente generale del dipartimento Energia. Sarà data precedenza alle famiglie a basso reddito in modo proporzionale al valore Isee e alla potenza dell’impianto fotovoltaico installato.