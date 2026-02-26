Prevenzione, l’open day dell’Asp di Palermo fa tappa a Cefalù

Sabato 28 febbraio dalle 10 alle 16 in via Enrico Fermi

PALERMO – Prosegue il percorso dei camper dell’Open Day Itinerante della Prevenzione dell’ASP di Palermo, che sabato 28 febbraio farà tappa a Cefalù. Dalle ore 10 alle ore 16, negli spazi dell’Istituto comprensivo “Rosario Porpora” di via Enrico Fermi 4, i cittadini potranno accedere liberamente e senza prenotazione a un’ampia offerta di prestazioni sanitarie gratuite.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cefalù, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia e con il supporto dei volontari della I Circoscrizione del Lions Club 108YB Sicilia, del Rotary Club Palermo e dell’Associazione Serena a Palermo. Al centro della giornata gli screening oncologici: mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, screening del tumore del collo dell’utero per le donne tra i 25 e i 64 anni e screening del tumore del colon retto per la popolazione tra i 50 e i 69 anni. Sarà attivo anche lo screening del melanoma, per la prevenzione dei tumori della pelle.

Accanto ai programmi oncologici, spazio alla prevenzione cardiovascolare (50-69 anni), allo screening del diabete, ai test per le malattie infettive sessualmente trasmesse – Epatite C, HIV e sifilide – e allo screening audiometrico. Previste inoltre vaccinazioni, sportello amministrativo per informazioni e pratiche sanitarie, il punto dedicato al PNES – Programma Nazionale di Equità nella Salute – rivolto ai cittadini meno abbienti, e un servizio di consulenza psicologica con orientamento ai servizi del Dipartimento Salute Mentale, per offrire ascolto e indirizzare correttamente chi necessita di un supporto specialistico.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, con un’area pediatrica riservata ai bambini tra i 3 e gli 8 anni per lo screening visivo e logopedico, con l’obiettivo di intercettare precocemente eventuali difficoltà e accompagnare le famiglie verso percorsi di approfondimento.

Un’area sarà destinata anche alla prevenzione del randagismo e agli screening per Leishmaniosi ed Ehrlichiosi, effettuati questi ultimi dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, in un’ottica di tutela integrata della salute pubblica.

“L’Open Day rappresenta un modello concreto di sanità di prossimità – ha sottolineato il Direttore Generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – offrire screening gratuiti e servizi senza prenotazione significa intercettare precocemente i bisogni di salute e garantire pari opportunità di accesso. Portare a Cefalù anche la consulenza psicologica e l’orientamento ai servizi della salute mentale amplia ulteriormente l’attenzione alla persona nella sua globalità”.

La tappa di Cefalù si inserisce nel calendario delle 36 giornate di Open day della prevenzione previste nel primo semestre dell’anno nell’ottica di un percorso che continua a portare la prevenzione direttamente nelle comunità.