Primarie, Di Paola (M5s): “Pd non ci attacchi o strade divise”

Clima teso nel campo progressista.

PALERMO – “Dopo tutti gli attacchi che ha ricevuto il MoVimento 5 Stelle in questo periodo il risultato ottenuto in Sicilia e’ veramente importante, segno vero che nei prossimi giorni e settimane rilanceremo tutta la nostra azione. Analizzeremo il risultato e vedremo come potenziare insieme i territori. Sia chiara una cosa: se il Pd continuera’ ad attaccare Giuseppe Conte ed il M5s le strade si divideranno, sia a livello nazionale che regionale. Noi continueremo a costruire con coerenza il campo progressista. Da domani si riparte insieme ai piu’ di 10 mila siciliani attivi e consapevoli che hanno votato e scelto Barbara Floridia ed il M5S”. Lo dice Nuccio Di Paola, referente siciliano M5S, commentando il risultato delle primarie del campo progressista vinte da Caterina Chinnici, seguita da Barbara Floridia (M5s) e Claudio Fava (Centopassi).

“In questi mesi – dice Di Paola – abbiamo costruito un percorso innovativo che, e’ vero, ieri sera ci ha visti perdere ma che ha, al tempo stesso, risvegliato in molti la voglia di cambiamento per migliorare il posto in cui viviamo. Non era mai successo che più di 30 mila persone scegliessero il loro possibile candidato a Presidente di una coalizione tramite un voto online, una vera e propria rivoluzione di cui vado fiero. A quelli che si sono impegnati e che oggi hanno l’amaro in bocca dico che il risultato che avete raggiunto vi deve rendere fieri, perché lo avete ottenuto senza una organizzazione, con il solo vostro impegno. Il M5s punterà, già nei prossimi giorni, su di voi ed insieme faremo rete e creeremo quella struttura da tempo richiesta. Questa mattina ho chiamato Caterina Chinnici, che non ha la tessera del PD, per farle i complimenti per la vittoria ottenuta”.