Primarie progressisti, Bartolo: “Attendiamo candidato M5s”

L'eurodeputato: "Il mio impegno è stato sempre lavorare per allargare il campo del fronte progressista"

PALERMO – “È importante che il fronte progressista abbia confermato una scelta di partecipazione diffusa come le primarie e che siano già state individuate ottime candidature sia da parte della Sinistra con Claudio Fava che da parte del Partito democratico con Caterina Chinnici”. Lo dice l’eurodeputato Pietro Bartolo.

“L’auspicio – prosegue Bartolo – è che al più presto anche il M5S, nonostante le divisioni (che però non credo possano creare distinguo in Sicilia), arrivi all’individuazione di una altrettanto valida candidatura. Il mio impegno è stato sempre, come dichiarato anche da Caterina Chinnici, lavorare per allargare il campo del fronte progressista. La Sicilia non può essere riconsegnata nelle mani della Destra dopo l’esperienza fallimentare dell’ultimo Governo regionale. Costruiamo una Sicilia che sia piattaforma di pace e di accoglienza”.