Principio incendio su Gnv diretta a Palermo, nave ferma a Genova

Il rogo è divampato prima della partenza

GENOVA – Principio di incendio ieri sera, mercoledì 23 ottobre, a bordo del traghetto della Grandi navi veloci diretta a Palermo.

La nave è ferma nel porto di Genova con tutti i passeggeri a bordo e non è dato sapere quando potrà ripartire.

Secondo quanto ricostruito dalla Capitaneria di porto il rogo sarebbe iniziato poco prima della partenza in programma per le 23, dagli scarichi dei fumi.

È stato lo stesso personale di bordo a spegnere le fiamme. A quel punto il traghetto è stato bloccato in porto. La Guardia costiera e il Rina hanno fatto i sopralluoghi a bordo.

“Non abbiamo ricevuto alcuna informazione ancora – spiega uno dei passeggeri – se non che forse ripartiremo verso le 10. Nessuno ci ha dato beni di conforto e nelle cabine c’è una sola presa per la corrente per potere ricaricare il telefonino. È una situazione scandalosa”.