Priolo, Mulè e Russo: “Impegno del governo a non chiudere”

L'iniziativa dei deputati azzurri.

1' DI LETTURA

PRIOLO- “Grazie a un ordine del giorno da noi presentato a corredo del decreto “Aiuti-ter”, il governo ha accolto la nostra proposta di ‘individuare gli interventi più idonei a consentire la prosecuzione dell’attività dello stabilimento di Priolo e per tutelare i livelli occupazionali’ “, lo scrivono Giorgio Mulè e Paolo Emilio Russo, deputati di Forza Italia. I parlamentari “azzurri” aggiungono: “Le attività dello stabilimento Isab di Priolo Gargallo sono essenziali per la Sicilia, coinvolgono circa diecimila famiglie: è dunque necessario in vista del 5 dicembre quando entrerà in vigore l’embargo sull’ acquisto di petrolio russo scongiurare le conseguenze che questo provocherebbe sul tessuto sociale ed economico”. “Il tavolo istituzionale promosso presso il ministero dello Sviluppo economico unito all’impegno accolto oggi dal governo su nostra iniziativa costituiscono la certezza di un approccio concreto alla questione”, concludono Mulè e Russo.