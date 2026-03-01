Aveva 102 anni, i funerali lunedì 2 marzo. (Nella foto del Comune la festa per i suoi 100 anni)

PRIZZI – Il 28 febbraio 2026, è morto Totò Greco, aveva 102 anni. Vissuto da sempre a Prizzi facendo il falegname in tempi in cui i mobili si facevano ancora con gli alberi. Padre affettuoso di due figli. Il classico “vecchio saggio” a cui la vita sorrideva.

“Tutti coloro che hanno avuto l’opportunità e l’onore di conoscerlo – dicono nel paese in provincia di Palermo – scambiando due chiacchere con lui, capivano subito di stare di fronte ad una persona eccezionale, con una intelligenza sopraffina, fuori dal comune, con un’aura positiva attorno ed una ironia non comune, una persona amante ed amata dalla vita e da tutti”.

Negli ultimi giorni ha avuto la possibilità di abbracciare gli amici del circolo. I funerali si svolgeranno presso la chiesa di San Francesco a Prizzi lunedì 2 marzo alle ore 15.30.