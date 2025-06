Traffico aereo in tilt nel nord Italia, disagi anche negli scali siciliani

Problemi per diversi voli negli aeroporti di Catania e Palermo

CATANIA – Aerei a terra tra la Sicilia e il nord ovest d’Italia nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno. A causa di un guasto al centro di controllo radar di Milano, che gestisce tutto il traffico aereo nei cieli di Liguria, Lombardia e Piemonte, decine di aerei in partenza o in arrivo negli scali di Palermo e di Catania sono rimasti a terra, con cancellazioni o ritardi di ore.

I collegamenti siciliani colpiti

Il problema al controllo del traffico aereo ha lasciato a terra per diverse ore o costretto alla cancellazione di decine di voli tra le 20 e le 21:30, con il ritorno alla normalità iniziato dopo mezzanotte. A Palermo è stato cancellato il volo in arrivo da Malpensa alle 12:30, mentre quello proveniente da Orio al Serio previsto per le 21:40 è atterrato alle 1:25. Ritardo simile a quello del volo da Linate delle 22:22 atterrato alle 1:08 e di quello da Malpensa delle 22:55, atterrato alle 1:05.

Tra i voli in partenza da Palermo, è stato cancellato quello per Malpensa delle 20:30. In ritardo i voli per Genova, previsto alle 20:05 e partito alle 23:40; quello per Torino, previsto alle 21:05 e partito effettivamente alle 00:03; quello per Verona previsto alle 21:15 e partito alle 23:43. Ritardi inoltre per due voli in partenza per Milano: quello per Orio al Serio delle 22:05 è partito alle 2:25, mentre quello per Malpensa delle 23:40 è partito alle 1:50.

Tre voli in arrivo a Catania dagli scali milanesi sono stati cancellati: si tratta di quello da Bergamo Orio al Serio delle 22 e di due voli da Malpensa che sarebbero dovuti atterrare alle 22:30. Ritardi per il volo da Milano Malpensa delle 20:25, atterrato a Catania alle 1:18, e per quello da Milano Linate delle 23:20 atterrato alle 00:30.

Tra i voli in partenza da Catania, sono stati cancellati quello per Bergamo Orio al Serio delle 22:25 e quello per Malpensa delle 23:15. In ritardo il volo per Milano Linate delle 20:30, partito alle 23:49.

All’aeroporto di Trapani, il volo in arrivo da Orio al Serio alle 23:15 è atterrato alle 2:13, mentre quello in partenza per lo stesso aeroporto alle 23:40 è partito alle 2:59.

Il problema al centro controllo

A causare il blocco sui cieli del nord ovest italiano è stato il centro controllo Enav di Milano, uno dei quattro che gestisce il traffico sui cieli italiani. Per questo oltre alla zona direttamente interessata dal blackout ci sono stati rallentamenti anche in altri aeroporti come Firenze, Pisa e Verona.

Il guasto avrebbe colpito il sistema di trasmissione del centro di controllo milanese, iniziando poco dopo le 20 e durando un’ora e mezza. “Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa – è la comunicazione dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo – è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati”. Oltre agli aeroporti, il traffico aereo in transito è stato deviato su altri spazi aerei.

Il centro di controllo di Milano è una sala radar che fornisce servizi di monitoraggio del traffico aereo, controllando i movimenti di tutti gli aerei negli aeroporti del nord ovest, sia a terra che in quota. Gestisce poi i piani di volo e le rotte degli aerei in transito e mantiene le comunicazioni con i diversi aerei e le altre infrastrutture del traffico aereo.

Sullo stop anche una nota del ministero delle Infrastrutture: “Il traffico aereo nell’area nord ovest dell’Italia sta tornando progressivamente alla normalità: il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione ed è costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti a partire da Enav”.

Un anno fa il problema informatico globale che bloccò il traffico aereo in tutta Italia.