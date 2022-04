Processione, tragedia sfiorata a Palermo: donna ferita da un palo VIDEO

Paura durante l'evento religioso. Intervento dei sanitari del 118: Gli aggiornamenti

PALERMO – Tragedia sfiorata a Palermo.Una donna è rimasta ferita dopo la caduta di un palo della luce durante la processione del venerdì Santo. A Palermo, questa sera, (15 aprile ndr) è caduto un palo della luce che ha ferito una signora la quale stava seguendo la ricorrenza pasquale. L’incidente è accaduto nel quartiere di Mezzomonreale esattamente in via Paruta angolo via Santa Venera vicino alla chiesa di San Basilio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza. La signora al momento è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti per identificare le dinamiche dell’accaduto.