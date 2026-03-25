 Insegnante accoltellata da uno studente nel Bergamasco: è grave
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Prof accoltellata da uno studente davanti la scuola: è in gravi condizioni

colpi di pistola
L'aggressione di uno studente di terza media
TRESCORE BALNEARIO
di
1 min di lettura

BERGAMO – Professoressa accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna di 57 anni è in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta davanti all’istituto di via Damiano Chiesa.

La donna, docente di francese, è trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. A sferrare i fendenti sarebbe stato uno studente di terza media che è stato fermato.

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