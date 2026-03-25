L'aggressione di uno studente di terza media

BERGAMO – Professoressa accoltellata in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna di 57 anni è in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta davanti all’istituto di via Damiano Chiesa.

La donna, docente di francese, è trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. A sferrare i fendenti sarebbe stato uno studente di terza media che è stato fermato.