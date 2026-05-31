 Prof aggredito a San Vito, si indaga sul pc dello studente
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Prof aggredito a San Vito Lo Capo, accertamenti sul pc dello studente

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Potrebbero esserci dei collegamenti con la violenza avvenuta nel Bergamasco
LA VIOLENZA
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1 min di lettura

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Verranno effettuati accertamenti su pc e cellulare dello studente dodicenne che a San Vito Lo Capo ha tentato di accoltellare un prof a scuola. Dall’analisi dei dispositivi che utilizzava potranno arrivare elementi utili per far luce sulla vicenda e sui motivi che l’hanno spinto a scagliarsi contro il docente.

Il possibile collegamento con la violenza in provincia di Bergamo

Verranno svolte verifiche anche per chiarire se il dodicenne frequentasse le stesse chat e gruppi social di un altro studente delle medie che nei mesi scorsi a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, che ha accoltellato la sua professoressa di francese. Un aspetto ipotizzato dal ‘Messaggero’ che ha pubblicato la versione di una ragazza straniera già comparsa nell’inchiesta di Trescore Balneario che sostiene di aver ‘incrociato’ negli stessi ambienti digitali frequentati dal tredicenne anche il ragazzino di San Vito Lo Capo.

Su entrambe le vicende sono in corso indagini dei carabinieri. Il dodicenne, intanto, è stato ascoltato ieri in modalità protetta al Tribunale dei minorenni di Palermo.

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