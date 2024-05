Il progetto S3 Campus entra nel vivo: innovazione e strategie green

Si rivolge al mondo universitario e non solo

PALERMO – Entra nel vivo il progetto S3 Campus. Si rivolge al mondo dei campus universitari, i quali presentano tutte le caratteristiche per metabolizzare e sfruttare a pieno gli stimoli provenienti dall’introduzione di diverse innovazioni tecnologiche.

Il progetto S3 Campus

Di base, il progetto mira alla realizzazione di un HUB di servizi innovativi basati su tecnologie fruibili dagli utenti della comunità universitaria tramite Open Cyber-Physical System in grado di comprendere le esigenze degli utenti e fornire un supporto personalizzato di mobilità sostenibile.

Il sistema che si intende realizzare sfrutterà algoritmi propri dell’intelligenza artificiale per comprendere il significato delle richieste espresse in linguaggio naturale ed apprendere autonomamente i modelli da adottare per fornire risposte efficaci.

Questo sistema potrà, infatti, essere adottato per supportare gli studenti nella gestione delle attività legate alla vita accademica, supportare la fruizione dei servizi di mobilità urbana sostenibile integrati nello Smart Campus, e guidare l’utente per l’accesso ad aree presidiate, e non, caratterizzate da diversi livelli di autorizzazione.

La strategia

Il sistema complessivo dovrà rispettare i requisiti di multi-modalità e multi-canalità, risultando accessibile da differenti tipologie di utenti attraverso un’ampia gamma di dispositivi, come ad esempio i dispositivi mobili a disposizione degli utenti, postazioni fisse, dispositivi touch installati a bordo dei veicoli di nuova generazione che operano nello Smart Campus.