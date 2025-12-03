Catania, presentato il programma della Festa di Sant’Agata 2026

Il calendario di appuntamenti religiosi e culturali si preannuncia particolarmente ricco

CATANIA – Sono state svelate questa mattina, presso l’Arcivescovado di Catania, le celebrazioni e gli eventi collaterali che animeranno la Festa di Sant’Agata 2026, estendendosi tra i mesi di gennaio e febbraio. La presentazione ufficiale del programma ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e religiose, inclusi l’Arcivescovo di Catania Luigi Renna, il sindaco Enrico Trantino, il parroco della Basilica Cattedrale Barbaro Scionti e il presidente del Comitato per la Festa, Carmelo Grasso.

Programma della Festa di Sant’Agata 2026

Il calendario di appuntamenti religiosi e culturali si preannuncia particolarmente ricco. Un momento di grande rilievo sarà l’Ostensione straordinaria delle Reliquie di Sant’Agata, prevista per i giorni che precedono l’ottava, ovvero lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio. Inoltre, sarà offerta agli studenti la possibilità di visitare il Sacello, luogo di profonda devozione.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 12 febbraio con la messa solenne delle ore 19, che sarà presieduta da Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia.

Iniziative Culturali e Impegno Internazionale

Tra le iniziative collaterali, spicca il progetto “Missione Sant’Agata”, che anche per il 2026 è curato dall’associazione diocesana Amici del Rosario. L’obiettivo benefico di quest’anno è la costruzione di una Cappella con annesso oratorio dedicati alla Santa, da realizzarsi a Baraqwo, nella Diocesi di Lira in Uganda.

Il fervore per la Patrona coinvolgerà anche il centro città: dal 30 gennaio al 12 febbraio, La Rinascente di Catania ospiterà la mostra fotografica di Mario Bucolo, intitolata “Sant’Agata: immagini di una Città in Festa”, che aveva già riscosso successo a Londra. La Rinascente dedicherà anche una vetrina speciale interamente alle foto dei devoti.

Infine, tra le iniziative che vanno oltre i confini regionali, è stata annunciata una suggestiva fiaccolata che partirà da Modena per raggiungere Catania, attraversando la penisola tra febbraio e la successiva Festa di Sant’Agata ad agosto. L’evento è curato dalle Acli, con il coordinamento di Salvatore Mirabella.