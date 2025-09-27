Project-Form, seminario “Scuola e minori al centro dell’innovazione”

Si è svolto, venerdì 26 settembre, all’Hotel Plaza di Catania il seminario “Scuola e minori al centro dell’innovazione” organizzato dall’ente di formazione “Project-Form Società Cooperativa Sociale” di Ramacca (CT) a conclusione dei piani formativi finanziati dal Fondo Paritetico Interprofessionale FonCoop, nell’ambito dell’Avviso 56/2023 Strategico “Cantieri dell’innovazione sostenibile”, che ha visto coinvolti due comparti fondamentali per il futuro del territorio: la scuola e il settore dei servizi per i minori.

Per il comparto scuola, i piani “Innovation School”, “School of the Future” e “Scuola 4.0” hanno sviluppato percorsi formativi orientati alle competenze digitali, STEM e alla robotica educativa, rafforzando la capacità dei docenti e delle istituzioni scolastiche di innovare la didattica e rispondere alle sfide dell’educazione contemporanea.

Per il comparto minori, con il piano “Agorà”, si è lavorato sulla formazione di educatori e operatori sociali, promuovendo pratiche e visioni innovative per costruire comunità educanti più forti, inclusive e generative.

Oltre 150 i lavoratori formati, per complessive 1.324 ore di formazione svolta.

L’incontro, coordinato dal presidente dell’ente promotore dott. Leonardo Gravina e dal project manager dott. Luigi Gravina, ha rappresentato un momento di sintesi e condivisione del lungo percorso formativo che ha interessato imprese beneficiarie, enti partner e una rappresentanza di lavoratori.

Durante i lavori sono stati ripercorsi i metodi, i programmi e le metodologie didattiche utilizzate, insieme alle attese iniziali, ai risultati raggiunti e alle prospettive di investimento futuro, con l’obiettivo di consolidare un sistema di formazione continua capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

Ampio spazio è stato dedicato alle testimonianze dirette dei protagonisti, che hanno sottolineato la qualità della formazione ricevuta, la capacità dei percorsi di coniugare dimensione umana e crescita professionale, il valore dei rapporti interpersonali e la professionalità dei formatori. In particolare, è emersa la soddisfazione per l’adozione di metodologie innovative, in grado di offrire strumenti immediatamente spendibili nei contesti lavorativi.

Dal confronto è emersa con chiarezza la valenza strategica della formazione aziendale, considerata una leva fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi, aumentare la competitività e garantire ai lavoratori occasioni dedicate di crescita professionale.

L’evento è stato anche l’occasione per la presentazione di due pubblicazioni che raccolgono esperienze, pratiche e riflessioni nate all’interno dei piani formativi: “La Formazione che Genera Futuro – Percorsi STEM e Robotica Educativa nella scuola dell’infanzia” e “Agorà – Pensatoi di Futuro. Esperienze, pratiche e visioni per innovare il sociale”.

Il seminario si è chiuso in un clima di grande soddisfazione e condivisione, con la consapevolezza che la formazione continua rappresenta non solo un diritto, ma un vero e proprio investimento strategico per il futuro delle scuole, dei servizi educativi e del tessuto produttivo locale.