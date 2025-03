Protesta dei forestali alla Regione, pressing per la riforma del settore

Manifestazione unitaria dei sindacati

PALERMO – Sit-in dei forestali siciliani a Palermo, davanti alla sede della presidenza della Regione, in piazza Indipendenza. La manifestazione porta la firma di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila. I lavoratori chiedono al governo regionale la riforma del settore.

Mannino: “Investire sul settore forestale”

“L’Esecutivo regionale continua a sottovalutare il tema del governo del territorio, fondamentale per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per lo sviluppo – dice Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, che partecipa alla manifestazione -. La Sicilia è la quinta regione per rischio di dissesto idrogeologico e la prima per rischio di desertificazione. Questo rende necessario investire subito sul settore forestale”.

“Interventi non rinviabili”

Secondo Mannino “occorre, attraverso la riforma, dare stabilità all’occupazione e mettere a reddito le risorse del bosco e del sottobosco. Questo non è rinviabile – sottolinea – ed è grave che il governo invece di investire sul futuro sprechi le risorse economiche in mance, mancette e interventi parcellizzati”.