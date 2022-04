Protesta poliziotti, Giarrusso: “Massima solidarietà”

L'europarlamentare: "Mesi dalla firma del nuovo contratto, ma ancora nessuna novità"

CATANIA – Il pagamento degli straordinari e l’applicazione del nuovo contratto per la Polizia di Stato: è quanto chiede in un comunicato Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento cinque stelle.

Il testo della nota

“Sono trascorsi oltre tre mesi dalla firma del nuovo contratto, già scaduto, – si legge – per gli uomini e le donne della Polizia di Stato e ancora non vi è traccia in busta paga. Inoltre, non è stato avviato il tavolo negoziale per il triennio 2022-2024 e il pagamento dello straordinario e delle indennità è in ritardo di oltre quindici mesi”.

“Tutto questo lo trovo sbagliato – prosegue Giarrusso – specie in un momento come questo dove è chiaro a tutti che la nostra sicurezza deve essere garantita senza alcun tentennamento, e nel merito insopportabile perché irrispettoso verso onesti servitori dello Stato”.

“Mi è stato comunicato lo stato di agitazione dei poliziotti, promosso dal sindacato di Polizia SIAP, con volantinaggio in varie città d’Italia, tra cui la mia Catania – si legge ancora nella nota – mi duole che impegni istituzionali richiedano la mia presenza a Strasburgo, altrimenti non avrei esitato un attimo e sarei stato fisicamente a fianco dei nostri agenti, ma lo sarò egualmente, con il cuore e con l’impegnò politico. Ho avuto una interlocuzione con il Segretario generale Tiani e sentirò i miei colleghi che fanno parte dell’Esecutivo per sensibilizzarli sull’urgenza di sbloccare questa situazione divenuta francamente inaccettabile”.