Protezione Civile, uomini e mezzi in piazza: apre a Catania il villaggio

L'iniziativa per divulgare il lavoro di professionisti e volontari

CATANIA – Aperto ufficialmente a Catania il nuovo Villaggio della Protezione Civile con uomini e mezzi schierati – da oggi fino a sabato nel piazzale Rocco Chinnici (Le Ciminiere) – allo scopo di far conoscere il lavoro quotidiano di professionisti e volontari impegnati ogni giorno sui fronti dell’emergenza nel nostro territorio.

Alla manifestazione erano presenti il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina, l’assessore comunale alla Protezione Civile Alessandro Porto, il prefetto Maria Carmela Librizzi, l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, il dirigente dei Vigili del fuoco Santo Saluzzo, il comandante del corpo Forestale della Regione siciliana a Catania Filippo Buscemi.

Protezione Civile, il villaggio e le iniziative

“Sono onorata di rappresentare la Protezione Civile e grazie al lavoro dei professionisti e volontari, oggi saprei come agire in caso di pericolo. La nostra è una terra meravigliosa e dobbiamo salvaguardarla con comportamenti corretti e virtuosi – commenta l’ex olimpionica Carlotta Ferlito – spero di riuscire a veicolare questo messaggio ai miei coetanei sperando che non ci siano mai situazioni di pericolo, perché qualora ci fossero ni dobbiamo farci trovare Pronti all’Azione come recita il claim della campagna informativa”.

Il “Villaggio della Protezione Civile” è aperto a studenti e visitatori dalle 9.30 alle 18. All’interno numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e potenti fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E poi, per i più giovani, aree interattive, ludiche e didattiche. Nel Villaggio sarà possibile iscriversi ai corsi base per diventare professionista di emergenza e soccorso.

Le notizie da Catania e provincia: continua a leggere su Livesicilia Catania