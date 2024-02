Province, Faraone: bene il no dell’Ars, Schifani governa con logiche di potere

Le parole del capogruppo Iv alla Camera

PALERMO – “Non poteva che finire così, siamo stati facili profeti. Anche Schifani, dopo Crocetta e Musumeci, stava trascinando le nostre Province siciliane nell’ennesimo infinito commissariamento. Ha fatto bene l’Assemblea regionale a bocciare questa scelta scellerata”. Lo dice il capogruppo di Italia viva alla Camera Davide Faraone. “Naturalmente non c’è solo nobiltà nel voto segreto all’Ars, che è la somma anche della delusione dei deputati per la bocciatura della norma sugli ineleggibili e della ripicca verso il presidente della Regione che non ha soddisfatto i loro appetiti in occasione della nomina dei manager – aggiunge -. Diciotto sono i manager, 43 sono i deputati di maggioranza”.

“Non si governa così una regione come la Sicilia”

Faraone poi conclude: “Il collante della maggioranza Schifani sta proprio lì, nella gestione del potere e delle clientele. Ma così non si governa una Regione importante come la Sicilia”.