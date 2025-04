Provinciali, la lista della Lega: “Formazione competitiva e forte”

Sudano: "Siamo certi di ottenere un importante risultato"

CATANIA – “La Lega per Salvini premier ha presentato una lista autonoma per l’elezione del Consiglio metropolitano di Catania. Desidero ringraziare tutti gli amministratori del partito che hanno dato la propria disponibilità a candidarsi per le elezioni che si terranno il prossimo 27 aprile. Abbiamo messo su una lista forte e competitiva e siamo certi di ottenere un importante risultato”. Lo afferma la deputata Valeria Sudano, commissario provinciale della Lega a Catania.

Questi i nomi dei candidati

1. AFFABILE LORENZA

2. BERTOLO NICOLA

3. CANCELLIERE LUIGI

4. CASABELLA NELLA

5. COCO ROSARIA

6. DANUBIO SALVO

7. D’URSO ALFIO

8. GRUTTADAURIA SERGIO

9. LAUDANI MARIA SILVANA

10. LAURIA ROSANNA

11. MUSUMECI RAFFAELE

12. RANNO GRAZIA

13. SANTO CONCETTA

14. SAPIENZA MATTEO

15. SOFIA MANUEL

16. SPINA ORAZIO

17. STRANO RUGGERO

18. VITALE GAETANO