 Ucraina, Putin sorprende tutti
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Putin ‘a sorpresa’: “La guerra in Ucraina? Sta per finire”

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Le parole del presidente russo
IL CONFLITTO
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MOSCA- La guerra in Ucraina ‘si avvia alla conclusione’. Vladimir Putin spiazza tutti con una previsione a sorpresa al termine di una lunga giornata cominciata con una parata sulla Piazza Rossa decisamente in sordina nell’anniversario della vittoria sul nazifascismo.

‘Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall’intero blocco della Nato’, aveva detto lo zar nel suo breve discorso, mentre il Cremlino gelava gli auspici di Trump di estendere la tregua di tre giorni dichiarata ieri. In serata la svolta, con l’apertura a un dialogo con l’Ue proposto anche ieri dal presidente del Consiglio europeo Costa.

‘Non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l’Ue. Come candidato al ruolo di negoziatore, preferirei l’ex cancelliere tedesco Schroeder’, le parole del presidente russo

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