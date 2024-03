Putin minaccia: colpiremmo gli F16 anche nelle basi della Nato

Biden: pronti a difendere il territorio Nato

MOSCA – Putin afferma che F-16 che venissero utilizzati dall’Ucraina contro la Russia verrebbero colpiti anche se si trovassero in aeroporti Nato. Il presidente russo definisce una “assurdità totale” che Mosca voglia invadere l’Europa. Biden torna a definire Putin un “macellaio” e il Pentagono ribadisce che gli

Usa “sono pronti a difendere il territorio Nato”.

Trapela intanto scetticismo tra alcuni fedelissimi dello zar sulla pista ucraina per l’attacco a Mosca. Il Cremlino sapeva dei piani per l’attentato da oltre un mese ma ha scelto di non fare nulla, secondo i servizi segreti militari di Kiev. Proseguono intanto gli attacchi russi sull’Ucraina: due donne ferite stanotte a Zaporizhzhia. Kuleba da oggi in India. Riunione dei governi polacco e ucraino oggi a Varsavia.